Adani-Dimarco, esplode la bufera: cosa sta succedendo

L’Inter è chiamata a prendersi i tre punti contro la Sampdoria in quel di San Siro. In questi minuti, i nerazzurri stanno affrontando la truppa blucerchiata, guidata dal grande ex (nonché uno degli eroi del Triplete) Dejan Stankovic. Non solo temi riguardanti il campo però: nelle ultime ore si è parlato molto di alcune dichiarazioni rilasciato dal noto opinionista Daniele Adani alla ‘Bobo Tv’.

L’ex difensore nerazzurro si è così espresso su Federico Dimarco: “Dentro a questa non piena fiducia di Inzaghi nei confronti di Gosens, Dimarco ha due ruoli: terzo e quinto. Fa anche il quarto e può giocare pure da ‘8’ essendo un calciatore moderno. Non vedo tanti terzini sinistri migliori di lui in giro per l’Europa. Ci metto i Theo Hernandez, i Davies, ma tanti altri no“.

Inter, Adani su Dimarco: “Non ne vedo tanti migliori”. Tifosi scatenati

Queste parole hanno generato numerose polemiche sui social fra i tifosi, che non condividono il pensiero di Adani. Di seguito alcuni commenti su Twitter.

