Rivoluzione totale per la big: testa a testa tra Inter e Juventus

Inter e Milan si contendono il bomber della Premier League: ecco di chi si tratta e il possibile scenario per giugno

Il Liverpool sta vivendo una stagione molto complicata e dopo appena 12 partite la vetta della classifica dista già 15 punti e il titolo è già, di fatto, fuori portata.

Nella giornata di ieri i Reds hanno perso in casa contro il Leeds, tagliandosi fuori dalla lotta per la vittoria del campionato. Per la squadra di Klopp si prevede una rivoluzione totale da giugno, e chissà, forse anche prima. Al momento sono in pochi i salvabili in casa Liverpool, uno di questi è Momo Salah. Chi potrebbe lasciare il club in estate è l’attaccante brasiliano Roberto Firmino. Il 31enne ex Hoffenheim veste la maglia del Liverpool dal 2015, con cui ha collezionato 106 gol in 344 presenze. Quest’anno è a quota 8 tra Premier e Champions League ma sembra non avere più lo smalto di qualche stagione fa, complice la concorrenza di Luis Diaz e Darwin Nunez.

Firmino via in estate: testa a testa tra Inter e Juve

Firmino ha perso appeal nelle ultime stagioni ma ciò nonostante resta uno degli attaccanti più ambiti nel panorama europeo, nonostante l’età anagrafica. Il brasiliano andrà in scadenza a giugno 2023 col Liverpool e in mancanza di un rinnovo potrebbe andar via a parametro zero.

La Juventus intende approfittarne, sfruttando il momento storico negativo dei Reds, ma deve vedersela con l’Inter. La squadra di Inzaghi, infatti, potrebbe spingere per Firmino, magari anticipando i bianconeri già a gennaio. Soprattuto se in estate dovesse andar via un attaccante, Firmino potrebbe essere uno dei primi nomi in ballo.