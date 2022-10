HIGHLIGHTS Lazio-Salernitana 1-3: inferno Sarri, perde anche Milinkovic-Savic per il derby

Clamoroso tonfo interno per l’undici di Maurizio Sarri, che crolla in casa contro la Salernitana e perde il ‘Sergente’ in vista del derby

La lanciatissima Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla bella affermazione di Bergamo sebbene priva di Ciro Immobile, cade clamorosamente all’Olimpico contro una Salernitana che nella ripresa riesce ad andare a segno addirittura tre volte.

E sì che i biancocelesti avevano anche chiuso la prima frazione meritatamente in vantaggio, per effetto del gol di Zaccagni, ben imbeccato da Luis Alberto, al 40′. Nel secondo tempo però, l’inaspettato ribaltone, che porta con sè, oltre alla sconfitta, almeno tre beffe per i tanti tifosi capitolini accorsi all’Olimpico. Il gol del pareggio campano è stato infatti firmato dall’ex capitano della Lazio Ant0nio Candreva, mentre il gol del raddppio, prima del tris di Dia, è stato siglato addirittura da Federico Fazio, un ex giallorosso. Per finire, e forse è la cosa più importante, la sanguinosa ammonizione comminata a Sergej Milinkovic-Savic che, già diffidato, salterà il derby di domenica prossima contro l’undici di José Mourinho. Una giornata da dimenticare, insomma.

Lazio-Salernitana 1-3: highlights, tabellino e classifica

LAZIO-SALERNITANA 1-3

40′ Zaccagni, 51′ Candreva, 68′ Fazio, 76′ Dia

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32, Atalanta 27, Milan* 26, Lazio 24, Inter 24, Roma* 22, Juventus 22, Udinese 22, Salernitana 16, Sassuolo 15, Torino* 14, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna* 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona* 5, Cremonese 5.

*Una partita in meno

