Highlights | Cabral salva la Viola, niente gol tra Cremonese e Udinese

Termina senza reti a Cremona tra Cremonese e Udinese, a La Spezia, invece, la Fiorentina vince nel recupero, beffando la squadra di Gotti

Arriva la quarta partita senza vittoria per l’Udinese che non vince dal 2-1 contro il Verona del 3 ottobre. La squadra di Sottil frena a Cremona contro la Cremonese, non andando oltre lo 0-0.

Deulofeu si divora il gol della vittoria al 90esimo e salva la squadra di Alvini che deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in campionato ma ottiene un punto prezioso. A La Spezia, invece, la Fiorentina sbanca nel recupero grazie al gol di Cabral e vince 2-1.

La squadra di Gotti risponde nel primo tempo al gol di Milenkovic con Nzola ma nella ripresa resta anche in dieci uomini nel finale. L’espulsione di Nicolau compromette la partita e agevola la squadra di Italiano che torna a fare punti in trasferta.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32, Atalanta 27, Milan* 26, Lazio* 24, Inter 24, Roma* 22, Juventus 22, Udinese 22, Sassuolo 15, Torino* 14, Salernitana* 13, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna* 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona* 5, Cremonese 5.

*Una partita in meno

A breve gli Highlights dei due match