Torna in Serie A: Juve-Milan, è sfida totale

Juventus e Milan al duello già in vista del calciomercato invernale: il big può salutare subito Madrid e arrivare in Italia

Se il campo parla di una classifica molto diversa, per Juventus e Milan sembrano prospettarsi scenari molto simili in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il ‘Diavolo’ vuole consegnare a Pioli colpi di spessore già ad inizio 2022: una via che anche la società di Andrea Agnelli pare intenzionata a percorrere.

Da questo punto di vista, dunque, un’occasione ghiotta dalla Spagna potrebbe diventare concreta nelle prime settimane di gennaio.

Arriva da Madrid: Juve e Milan all’assalto

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, uno dei nomi che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid è una conoscenza, non troppo vecchia, del calcio italiano. Quel Rodrigo de Paul che già la scorsa estate ha provato a fare ritorno, senza successo, in Serie A. Il centrocampista argentino non ha raggiunto un feeling particolarmente forte con il ‘Cholo’ Simeone ed anche per questo vorrebbe salutare l’Atletico Madrid.

Ci ha provato con forza la Juventus pochi mesi fa e, in vista di gennaio, i bianconeri potrebbero farsi avanti ancora una volta, insieme al Milan. Valutato 35 milioni di euro dalla società spagnola, de Paul ha collezionato fino a questo momento 14 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente in soli 725′ in campo.

Tra gennaio e giugno, dunque, de Paul può lasciare il club di Madrid. La Serie A, con ogni probabilità, nel suo futuro: Milan e Juventus rimangono interessate alla finestra e pronte ad approfittarne.