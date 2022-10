“Indecente”: Torino-Milan, si scatena il putiferio

Primo tempo altamento deludente da parte del Milan di Stefano Pioli contro il Torino: un rossonero finisce nella bufera, cosa sta succedendo

Sorpresa allo Stadio Olimpico di Torino nei primi 45 minuti di gioco. I granata guidati da Ivan Juric si sono portati avanti di ben due gol sul Milan targato Stefano Pioli, grazie alle marcature firmate Koffi Djidji e Aleksey Miranchuk. Una serata finora davvero da dimenticare per i rossoneri, che – soprattutto – a livello difensivo si stanno rendendo protagonisti di una prova alquanto insufficiente.

Se sul gol messo a segno di testa dal centrale franco-ivoriano Tatarusanu si può definire incolpevole (la palla sbatte sul palo e finisce in rete), diverso è il discorso per quanto concerne il raddoppio dei piemontesi. In quel caso, l’estremo difensore romeno è stato poco reattivo, di fronte alla conclusione dell’ex Atalanta.

Torino-Milan, tifosi infuriati con Tatarusanu

Ciò ha generato numerose critiche nei suoi confronti, con i tifosi che avrebbero voluto maggior prontezza nell’intervento. Su Twitter sono tantissimi i commenti rilasciati in merito dai supporters rossoneri. C’è chi chiama in causa Handanovic e definisce Tatarusanu “indecente”, oltre che “assolutamente inutile”. Di seguito alcuni esempi.

Tatarusanu basta, papera clamorosa — WSmith (@WSmith29723290) October 30, 2022

Tatarusanu una statua di sale… (2) — Max Scarnà (@SMAX6662000) October 30, 2022

Tatarusanu ha i riflessi di mia nonna — giorgia 🕸 (@sparklylou) October 30, 2022

Tatarusanu un po’ goffo — Cob (@Cobretti_80) October 30, 2022

tatarusanu assolutamente inutile — alessia (@ehialexandra) October 30, 2022

Tatarusanu qua ha handanovicciato — Donquijote Do Dumas 🦩 (@Darmumas) October 30, 2022

Pioli inquadrato proprio mentre gli stava salendo l’istinto omicida verso Tatarusanu. — Chia❤🖤 Fuori di Nesta (@Ibra_Chia) October 30, 2022

La spinta delle gambe di Tatarusanu, roba da esordienti. Sono imbarazzato.#TorinoMilan — Francesco Macrì 🔴⚫ (@fra_macri) October 30, 2022

Tatarusanu INDECENTE, Gabbia inguardabile. — Luky – Milano é 🔴⚫️ 1️⃣9️⃣ CAMPIONI SENZA CARTONI (@_1nt3rm3rd4_) October 30, 2022