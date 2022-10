Highlights | Empoli-Atalanta 0-2, Gasperini si rialza con Hateboer e Lookman

Termina 0-2 il match tra Empoli e Atalanta nel lunch match di Serie A: Gasperini si rialza grazie ai gol di Hateboer e Lookman

Non fatica a rialzarsi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che torna a vincere in casa dell’Empoli grazie ai gol di Hateboer e Lookman. Una partita ricca di azioni da una parte e dall’altra, con i toscani che faticano a concretizzare e la ‘Dea’ che finalizza le azioni a disposizione.

A regalare il vantaggio alla squadra di Gasperini è Hateboer, che riesce a segnare dopo un rimpallo in area. Fine primo tempo tra le proteste per il fallo di mano in area di Mattia Destro che porta al calcio di rigore per l’Atalanta, che però Koopmeiners sbaglia. Nella ripresa l’Atalanta sfrutta molto le ripartenze e proprio da una di queste nasce il gol del definitivo 0-2, con Lookman che in area prende in contropiede il portiere avversario e chiude la partita. A breve saranno disponibili gli highlights.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32*, Atalanta 27*, Milan 26, Lazio 24 ed Inter 24*, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11*, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce* 8, Sampdoria 6*, Hellas Verona 5, Cremonese 4.

*Una partita in più