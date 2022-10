Juventus, vittoria tra le critiche: “Salvatelo da Allegri”

La Juventus vince contro il Lecce faticando molto e salvandosi col gol di Fagioli. Piovono le critiche: “Salvatelo da Allegri”

Una vittoria molto sofferta, più di quanto dovrebbe esserlo, per la Juventus in casa del Lecce. Un gol di Nicolò Fagioli, una vera e propria perla, sblocca il match e regala tre punti che per come stava evolvendo la partita sembravano ormai insperati.

Nonostante la vittoria piovono le critiche per Massimiliano Allegri, non solo per la prestazione deludente, l’ennesima, dei bianconeri, ma anche per le parole su Fagioli e la sua posizione in campo.

Juventus, le parole di Allegri scatenano i tifosi: piovono critiche sui social

La Juventus vince senza convincere a Lecce. Nicolò Fagioli si prende la copertina per il gran gol vittoria messo a segno, ma piovono comunque le critiche per i bianconeri. Massimiliano Allegri al termine del match ha affermato: “Penso che Fagioli, con la tecnica che possiede, debba giocare davanti alla difesa”, criticando il fatto che il centrocampista avanzi.

Così sui social i tifosi si sono scatenati contro il tecnico. Alcuni utenti sui social chiedono di mandare via il tecnico per salvare i talenti bianconeri, mentre altri spiegano il tutto con un calcio in evoluzione al quale Allegri purtroppo non riesce a stare dietro.

Allegri: “Penso che Fagioli, con la tecnica che possiede, debba giocare davanti alla difesa”.

L’evoluzione e il ruolo di Pirlo, caso più unico che raro nella storia del calcio, hanno creato erronee, deleterie convinzioni negli stolti.

Per il suo bene, salvate Fagioli da Allegri. — Publio Cornelio Scipione Africano (@AfricanoPublio) October 30, 2022

Imbastardito è la definizione esatta per valutare la distanza tra dove sta andando il calcio e quello che pensa #Allegri#Fagioli#LecceJuve — Stefano Costa (@StefanoCarmelo) October 30, 2022

Allegri ha visto ben zero partite di Fagioli alla Cremonese per dire quello che ha detto ieri sera. — Mark (@MarkMirone) October 30, 2022

#allegri capace di svilire #fagioli mancando di rispetto a chi lo ha allenato prima #Juventus non può passare inosservato come sempre. Che poi, che vuol dire che non può andare in giro per il campo? 🤦🏻 — Leonardo Pompeo (@Leonardopompeo7) October 30, 2022

Qualcuno spieghi ad Allegri che Fagioli non è il giocatore da mettere davanti alla difesa a farti iniziare l’azione — Gc (@megicbocs) October 30, 2022