Problema agli adduttori: Inzaghi in ansia per Juve-Inter

Il calciatore si è fermato per un problema agli adduttori che lo tiene fermo da qualche giorno, e sarà valutato attentamente dallo staff medico.

Dopo la grande vittoria di ieri per 3-0 maturata contro la Sampdoria, l’Inter si è ritrovata presso il centro sportivo per l’allenamento odierno. Ad Appiano Gentile, infatti, c’è un calciatore che non ha preso parte all’allenamento per via di un infortunio che lo perseguita da qualche giorno, con lo staff medico che lo terrà sotto osservazione per poi svolgere ulteriori controlli nel corso della prossima settimana.

Stiamo parlando di Danilo D’Ambrosio, che è alle prese con un affaticamento degli adduttori. Questo problema lo affligge da qualche giorno, ed ora la società con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, lo ha reso noto ai tifosi. La prossima settimana se ne saprà sicuramente di più, sopratutto per capire i tempi di recupero a pochi giorni dallo stop per il mondiale in Qatar.

D’Ambrosio si ferma: problema agli adduttori

Il calciatore, come detto, non ha preso parte agli allenamenti per via di un problema relativo agli adduttori. Nel comunicato apparso sul proprio sito, l’Inter spiega che “Danilo D’Ambrosio non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate la prossima settimana”. La prossima settimana sarà decisiva per stabilirne i tempi di recupero.