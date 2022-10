Comunicato UFFICIALE del Milan: è fatta, ha firmato

Dopo annate importanti e con lo scudetto portato a casa la scorsa stagione, il Milan ha annunciato un rinnovo importante per il club.

Dopo la grande annata scorsa culminata con la vittoria dello scudetto, ed un buon avvio in questa nuova stagione, il Milan ha annunciato un rinnovo tanto atteso e molto importante per il club e per tutto il popolo rossonero. La società lo ha comunicato pochi minuti fa tramite il proprio sito ufficiale.

Il rinnovo arriva per uno dei più grandi artefici di queste splendide annate, con la società che si è detta molto soddisfatta per questo prolungamento. Stiamo parlando del mister Stefano Pioli, che ha rinnovato il proprio contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2025.

La storia continua: Pioli rinnova fino al 2025

Come detto, il tecnico ha prolungato ulteriormente il proprio contratto con i rossoneri, che lo hanno annunciato con un comunicato apparso sul proprio sito internet. Nel comunicato la società conferma che “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2025. “Dopo aver intrapreso un cammino virtuoso, culminato con la vittoria del Campionato 2021/2022, il Milan e Stefano continueranno insieme un progetto ambizioso che rispecchia i valori e la Storia del Club”. Rinnovo fondamentale per tutto il mondo rossonero.