Juventus, incubo infortuni: doppia tegola UFFICIALE per Allegri

La Juventus vive l’incubo infortuni in questo inizio di stagione e per Massimiliano Allegri arrivano altre due tegole pesanti

Continua il periodo difficile della Juventus, nonostante la vittoria contro il Lecce, arrivata con grande difficoltà e grazie a una perla di Nicolò Fagioli. A peggiorare la situazione per il club bianconero c’è anche il problema legato ai tanti infortuni che attanaglia la rosa di Massimiliano Allegri da prima dell’inizio del campionato.

Al tecnico bianconeri nelle ultime ora sono arrivate ulteriori brutte notizie per quanto riguarda i giocatori infortunati. Uno di questi terminerà il suo calvario nel 2023.

Juventus, brutte notizie per Allegri: il report ufficiale su Pogba e McKennie

Un vero e proprio incubo quello di Paul Pogba da quando è tornato alla Juventus. Il francese non ha ancora giocato una partita ufficiale con i bianconeri e le cose continuano a peggiorare. Infatti Pogba si è fermato ancora per un nuovo infortuni e la sua agente, Rafaela Pimenta, a ‘Telefoot’ ha rivelato che addirittura salterà Mondiale.

Anche per quanto riguarda Weston McKennie le notizie non sono buone. Infatti, come riportato dal report ufficiale della Juventus, dopo gli esami effettuati è stato evidenziato un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.