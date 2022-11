Clamoroso Icardi: due le vie di ritorno all’Inter

In casa Inter potrebbe tornare Mauro Icardi, grande ex bomber dei nerazzurri ora al Galatasaray: due le possibili vie del ritorno

La parabola della carriera di Mauro Icardi a livello calcistico è sicuramente andata in discesa negli ultimi anni. Dopo i tanti gol in maglia Inter, il bomber argentino è passato al PSG non riuscendo però a ripetersi. Proprio in Francia ‘Maurito’ ha perso un po’ la retta via concentrandosi più su questioni legate alla vita privata che a quelle legate al terreno di gioco.

Dai parigini in estate gli è stato comunicato che per lui non c’è più spazio, decidendo di accettare il Galatasaray in prestito per un anno. Anche qui però fino ad ora le cose non stanno andando bene. Quindi per Icardi potrebbe clamorosamente aprirsi la strada del ritorno all’Inter.

Calciomercato Inter, possibile ritorno di Icardi: intreccio con Skriniar

Il bomber Mauro Icardi è di nuovo alle prese con una riflessione sul proprio futuro. Al Galatasaray le cose non vanno per il meglio, con solo un gol su 280 minuti giocati fino ad ora. Così per il suo futuro l’argentino potrebbe cercare di tornare ad alti livelli, con la complicità del PSG che vorrà liberarsene definitivamente.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, il direttore sportivo del club parigino Campos potrebbe offrirlo a gennaio alla dirigenza nerazzurra. I parigini infatti potrebbero cercare di inserirlo nell’affare per arrivare a Milan Skriniar, vecchio pallino del Psg. La seconda strada invece sarebbe quella di offrirlo in estate, quando l’Inter cambierà qualcosa nel reparto offensivo. Dunque due strade che potrebbero vedere un ritorno inaspettato di Icardi all’Inter.