Champions League: Napoli beffato, Inter ko indolore

Le due italiane, impegnate sui campi di due big d’Europa, escono sconfitte pur non avendo affatto sfigurato: pesano le decisioni arbitrali

Meno male che sono state due sconfitte indolori ai fini della classifica finale dei rispettivi gruppi. Già perchè se fossero state gare decisive, ci sarebbe stato da mangiarsi le mani. Napoli ed Inter escono sconfitte rispettivamente da Anfield e dall’Allianz Arena, senza però aver fatto una brutta figura. Tutt’altro.

A Liverpool il Napoli è meno scintillante del solito, ma regge benissimo il campo. Nella ripresa i partenopei sarebbero anche passati in vantaggio grazie ad Ostigard, che insacca in tuffo su splendido assist di Kvaratskhelia da calcio piazzato, ma dopo un consulto di 5′ al VAR l’arbitro annulla. Nel finale, la beffa: sugli sviluppi di un corner Momo Salah è bravo a ribadire in rete dopo un colpo di testa di Darwin Núñez già tentuo miracolosamente in campo da Meret. Poi in pieno recupero c’è anche il raddoppio dell’uruguaiano, tenuto in gioco per millimetri. In Germania invece l’Inter soccombe 2-0 per le reti, una per tempo, dei bavaresi. Pavard e Choupo-Moting puniscono i nerazzurri, che però nel primo tempo, sul punteggio di 0-0, possono recriminare per un possibile calcio di rigore: il tiro di Barella è infatti “parato” da Mané in protezione del volto. Il controllo al VAR nega il rigore ai nerazzurri.

Liverpool-Napoli 2-0 e Bayern Monaco-Inter 2-0: i tabellini

BAYERN MONACO – INTER 2-0 32′ Pavard, 72′ Choupo-Moting

LIVERPOOL – NAPOLI 2-0 85′ Salah, 98′ Darwin Núñez