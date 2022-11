Juventus, quattro incontri col Real: che colpo per gennaio

La Juventus continua a lavorare per il futuro e mette nel mirino un giocatore del Real Madrid per gennaio: quattro incontri con Perez

Il calciomercato della Juventus inizia a entrare nel vivo sin da ora. I bianconeri stanno vivendo un momento molto complicato e dopo l’eliminazione dalla Champions League, domani nell’ultima giornata della fase a gironi contro il Psg dovrà guadagnarsi almeno l’accesso all’Europa League.

A gennaio la Juventus potrebbe già intervenire sul mercato per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Così nel mirino potrebbe esserci un giocatore finito in fondo alle gerarchie nel Real Madrid. Ci sono già stati degli incontri tra le parti.

Calciomercato Juventus, Hazard nel mirino: quattro incontri con Florentino Perez

Parabola in discesa nella carriera di Eden Hazard da quando è arrivato al Real Madrid. Il belga infatti nei ‘Blancos’ non è mai riuscito a tornare ai massimi livelli visti al Chelsea. Sicuramente i molti infortuni hanno inciso, ma Hazard è finito in fondo alle gerarchie di Ancelotti.

Così per gennaio potrebbe tornare nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato da ‘ElNacional.cat’, in quattro occasioni Andrea Agnelli e Florentino Perez, i due presidenti dei due club legati da un buon rapporto, si sarebbero già incontrati quattro volte per parlare del possibile affare a gennaio che porterebbe Hazard alla Juventus.