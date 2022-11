Svolta Milan: duello inglese per il gioiello

Il Milan rischia di perdere il grande colpo per l’anno prossimo: fari puntati sull’attaccante, concorrenza spietata dalla Premier League

Il clamoroso ko contro il Torino è ormai alle spalle, il Milan è adesso concentrato sulla sfida con il Salisburgo che vale il cammino europeo dei campioni d’Italia. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di almeno un punto per per superare il girone e accedere agli ottavi di finale.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed i fari della dirigenza di via Aldo Rossi sono infatti già puntati verso quelli che sarannno gli obiettivi per il prossimo anno. Tra gennaio e giugno, un profilo su tutti sta monopolizzando l’attenzione di Maldini e Massara.

Il Milan rischia grosso: ecco il colpaccio

Tra le esigenze prioritarie del Milan vi è certamente un rinforzo importante da regalare a Pioli in attacco, per il presente e soprattutto per il futuro. E tra i nomi che attraggono la dirigenza vi è sicuramente quello di Armando Broja, gioiello del Chelsea che ha macinato solo 273′ in questa stagione agli ordini di Potter. Ecco perchè le big di tutta Europa ci stanno pensando, nonostante il lungo contratto che lega il talento albanese al club di Londra fino al 30 giugno 2028. Cresciuto calcisticamente proprio nel Chelsea, è il Milan che da mesi sta valutando il possibile assalto visto l’avanzare dell’età di Ibrahimovic e Giroud ed il deludente impatto di Origi in rossonero.

Attenzione, però. Perchè dalla Premier League si prospetta l’avanzare di una concorrenza spietata per il cartellino di Broja. Il 27enne di Slough piace tantissimo a Newcastle ed Everton che, tra pochi mesi, potrebbero avanzare una proposta importante al Chelsea e puntare forte su Broja con buona pace del Milan.

Il classe 2001 quest’anno ha raggiunto le 14 presenze tra campionato e coppe, con 1 solo gol all’attivo con la maglia dei ‘Blues’.