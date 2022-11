De Ketelaere via in prestito, lo scenario per gennaio

Un club di Serie A potrebbe pensare al prestito di Charles De Ketelaere. Lo scenario e tutti i dettagli in vista del calciomercato invernale

“Capisco che fuori da Milanello ci sia impazienza, ma qua no: qua abbiamo la lucidità e la lungimiranza di capire un ragazzo così giovane. Sicuramente arriveranno anche situazioni migliori, perché le qualità le ha tutte”.

“Ognuno ha un proprio percorso, un proprio cammino, magari può essere che domani lo elogiamo tutti per un gol o una giocata. È difficile prevedere il futuro, io ripeto che se ci sono qualità, intelligenza e disponibilità ci sono tutte le caratteristiche per far sbocciare un grande talento in un giocatore. Poi qualcuno ci mette un mese, altri 6 mesi o un anno. L’importante è lavorare con disponibilità”. Così Stefano Pioli è tornato a difendere De Ketelaere dopo il difficile impatto con la maglia del Milan. Il club rossonero non ha fretta e, almeno in questa prima stagione, aspetterà l’ambientamento e la crescita del talento belga, come già fatto con Leao e Tonali. Non è nelle idee della dirigenza neanche un possibile prestito in Serie A per fargli ritrovare fiducia e continuità, nonostante i possibili interessamenti nel calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, niente prestito per De Ketelaere

Sfruttando la situazione del classe 2001, potrebbe ad esempio farsi avanti e fare un sondaggio la Fiorentina di Rocco Commisso, per ridare continuità al talento belga ex Brugge. La squadra viola disputerà la Conference League e vuole rimontare in campionato, in una realtà che potrebbe sicuramente far crescere De Ketelaere. Tuttavia, il possibile prestito del giocatore non è al momento valutato da Pioli e da Maldini e Massara. Il Milan è intenzionato ad aspettare anche il belga.