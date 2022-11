Salta la panchina: Mourinho-Allegri, colpo di scena

La panchina di una big scotta, il rapporto con l’allenatore potrebbe interrompersi in futuro: anche Mourinho e Allegri nella lista del club

È davvero complicato gestire una stagione così anomala. A causa della presenza alquanto ingrombrante dei Mondiali, il calendario si è ristretto sensibilmente e ciò ha influito non poco sul fronte infortuni. Anche dal punto di vista mentale non è affatto semplice scendere in campo, considerando che il desiderio di prendere parte alla competizione più prestigiosa è forte per tutti.

Era importante rendersi protagonisti di una prima parte di annata positiva, ma c’è chi non ci è riuscito. La Juventus, in tal senso, rappresenta un esempio chiaro. Già numerosi i passi falsi accumulati dai bianconeri targati Massimiliano Allegri, con tanto di fallimento in Champions League. Vlahovic e compagni, sconfitti per ben due volte dal Benfica, sono stati eliminati a un turno dal termine della fase a gironi. Una disfatta che rimarrà impressa nella storia del club di Exor, mai caduto così in basso. Si fatica a intravedere sprazzi di luce, ma la società torinese intende comunque portare avanti il progetto Allegri 2.0, almeno fino a quando si tireranno le somme a giugno. La panchina del trainer livornese, però, scotta e non è l’unica nel panorama calcistico europeo.

Simeone via dall’Atletico Madrid: anche Mourinho e Allegri in lista

Naviga in acque agitate, infatti, pure il ‘Cholo’ Simeone. In casa Atletico Madrid la situazione non è delle migliori (per usare un eufemismo), con gli spagnoli che – come la Juventus – hanno perfino detto addio alla possibilità di approdare in Europa League. Insomma, i ‘Colchoneros’ stanno attraversando un momento davvero delicato, senza contare che il rapporto fra l’allenatore argentino e la società non è più idilliaco da tempo.

L’era Simeone va avanti dal lontano dicembre 2011 e la sensazione è che la fine della storia sia ormai sempre più vicina. Non a caso, la dirigenza biancorossa si guarda attorno alla ricerca di potenziali sostituti, in grado di raccogliere un’eredità così pesante. Nella lista, tra gli altri, ci sarebbe scritto anche il nome di Massimiliano Allegri, oltre a quello del tecnico della Roma José Mourinho. Staremo a vedere.