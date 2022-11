Annuncio su Zidane: la notizia che spiazza la Juve

La notizia su Zinedine Zidane spiazza completamente la Juventus in ottica giugno

La notizia girava già da diverso tempo. Zinedine Zidane non ha mai nascosto il suo desiderio. Desiderio che presto potrebbe avversarsi per l’ex allenatore del Real Madrid.

Zinedine Zidane sembra destinato alla panchina della Francia dopo il mondiale in Qatar. La nazionale francese sarà guidata da Didier Deschamps ma al termine del campionato del Mondo il nuovo c.t sarà Zizou. Il giornalista Sergio Valentin ha lanciato la notizia tramite il proprio profilo twitter: una notizia non esattamente inaspettata ma che certamente spiazza diversi club che lo stavano monitorando, tra cui la stessa Juventus che per il post-Allegri ha pensato proprio a Zidane.

Zidane guiderà la Francia dopo il mondiale: addio Juve

Di seguito la notizia riportata da Sergio Valentin: “Un anno e mezzo fa, quando Zidane ha lasciato il Real Madrid, ho detto che non avrebbe guidato nessun club, che avrebbe aspettato tutto ciò di cui la nazionale francese avesse bisogno. Ebbene oggi vi dico che l’attesa è finita: Zidane guiderà la Francia dopo il Mondiale“. Una notizia che sembra destinata a concretizzarsi. Sfuma, quindi, la suggestione della Juventus che già era piuttosto utopica. Adesso diventa quasi impossibile.