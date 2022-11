Via dalla Francia: l’ex Inter si offre al Milan

Dopo sei mesi dal suo approdo in Francia l’ex Inter potrebbe cercare una nuova avventura per lasciare il club francese: si offre al Milan

I verdetti della Champions League sono ormai arrivati. Ieri si è chiusa ufficialmente la fase a gironi della più grande competizione europea. Delle italiane in tre sono approdate agli ottavi di finale, ovvero Inter, Napoli e Milan, mentre la Juventus è scesa in Europa League. Proprio di questa competizione e della Conference League invece i verdetti li scopriremo oggi.

Tra le delusioni della fase a gironi della Champions League c’è anche il Marsiglia, che è finito ultimo in classifica ed è stato eliminato da tutte le competizioni. Un attaccante sembrerebbe pronto a lasciare i francesi per tornare in Italia.

Calciomercato Milan, Sanchez frustrato: si offre al Milan

L’estate scorsa Alexis Sanchez ha lasciato l’Inter rescindendo il proprio contratto e volando al Marsiglia. Nel club francese sicuramente sta trovando molto più spazio, anche se le cose sembrano non andare come previsto. Infatti la squadra di Tudor è fuori dall’Europa e in campionato è attualmente quinta.

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, all’interno del Marsiglia ci sarebbe un Alexis Sanchez frustrato. Il motivo di tale frustrazione sarebbe il fatto di essere sempre solo in attacco e non avere una spalla offensiva. Così il cileno potrebbe decidere di offrirsi per un ritorno in Italia, magari al Milan, che in attacco avrebbe bisogno di qualche rinforzo in più.