Feyenoord-Lazio 1-0: biancocelesti fuori dall’Europa League

La differenza reti condanna la Lazio che perde col Feyenoord ed esce dall’Europa League: Conference come premio di consolazione

La Lazio perde 1-0 in casa del Feyenoord, un risultato che sancisce il passaggio del turno degli olandesi e l’eliminazione dall’Europa League per i biancocelesti.

La squadra di Sarri porta il fardello di quel 5-1 contro il Midtjylland che la condannano al terzo posto nel gruppo F nonostante gli 8 punti, gli stessi di Midtjylland e Feyenoord che, invece, accedono rispettivamente come seconda e prima alla fase a eliminazione diretta. Per la squadra di Maurizio Sarri ci sarà la Conference League, una competizione certamente meno importante ma da provare a portare fino in fondo.

Lazio fuori dall’Europa League: giocherà la Conference

La Lazio sciupa diverse occasioni nel primo tempo e nella ripresa non riesce a reagire al gol al 64′ di Santiago Gimenez. La Lazio dovrà accontentarsi della Conference League e abbandona il percorso in Europa League che, nonostante l’eliminazione, non era stato affatto negativo. Sarri ha sottolineato la partita sbagliata col Midtjylland all’andata che è costatata la qualificazione ai biancocelesti che adesso devono anche prepararsi al derby contro la Roma.