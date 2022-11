Juve presa in contropiede: incontro segreto con l’agente

Juventus presa d’assalto e in contropiede dal club di Premier League che si sarebbe già messo in contatto con l’agente del bianconero

La Juventus esce sconfitta dall’ultimo match di Champions League contro il PSG, ma Massimiliano Allegri può in parte ritenersi soddisfatto. Infatti l’atteggiamento dei giocatori in campo è stato diverso rispetto al resto della stagione. Infatti i bianconeri sono stati concentrati e combattenti, poi il valore delle due squadre ha preso il sopravvento ed è terminata 1-2 per i parigini.

C’è ancora tanto da lavorare in casa Juventus e la dirigenza potrebbe iniziare proprio dal calciomercato. A spiazzare tutti però è un club di Premier League che avrebbe già incontrato l’agente di un giocatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, la mossa del Chelsea: incontro a sorpresa con l’agente di Rabiot

Ancora una volta Adrien Rabiot potrebbe tornare a essere uno dei protagonisti del calciomercato della Juventus. Il centrocampista francese durante lo scorso calciomercato estivo è stato vicino al Manchester United, ma ora sarebbe nel mirino di un altro club di Premier League.

Il suo contratto con la Juventus scadrà la prossima estate 2023, così secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com”, il Chelsea starebbe cercando di anticipare tutti per prendere Rabiot a parametro zero e avrebbe già incontrato il centrocampista francese. Dunque rischio sempre più alto di addio a zero tra Rabiot a parametro zero.