Juve distrutta: in diretta la sentenza inappellabile

La Juventus perde anche col PSG e arriva la sentenza in diretta: il commento

La Juventus è uscita sconfitta anche ieri contro il Paris Saint-Germain all’Allianz Stadium. Il momentaneo pareggio di Bonucci non è bastato ad evitare la sconfitta, se pur i bianconeri abbiano comunque ottenuto l’accesso all’Europa League.

L’altra buona notizia è il rientro in campo di Federico Chiesa dopo un lunghissimo infortunio. La partita di ieri ha lasciato note positive a Massimiliano Allegri ma allo stesso tempo anche la conferma del divario enorme con i top club europei, tra cui proprio il PSG. La Juventus ha collezionato ben 5 sconfitte nel girone e appena una vittoria, in casa contro il Maccabi Haifa. La ‘Vecchia Signora’ può già considerare questa stagione, anche se la possibilità di rientrare per lo scudetto non è ancora svanita. Inoltre ci sarà anche da pensare al nuovo percorso in Europa League che vedrà l’inserimento di top club come Arsenal, Barcellona, Ajax, Atletico Madrid.

Juventus, il commento: “Voto uno alla Champions della Juve”

Durante la trasmissione TV Play di ‘calciomercato.it’ è intervenuto l’influencer Simone Avsim, tifoso bianconero, che si è soffermato propio sul cammino in Champions della Juventus. Di seguito il suo giudizio: “Alla Champions League della Juventus dò voto uno” .