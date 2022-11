Annuncio choc 😮, UFFICIALE: lascia il calcio ⚽

Notizia improvvisa che lascia di stucco tutti gli amanti del calcio: arriva l’annuncio ufficiale del big

Una notizia per certi versi inaspettata e che spiazza tutti gli appassionati di calcio. Il leggendario difensore del Barcellona, Gerard Piqué, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.

Il difensore spagnolo ha pubblicato un video per annunciare la sua ultima partita al Camp Nou che si svolgerà questo weekend. Un messaggio destinato principalmente a tutti i tifosi catalani che sabato 5 novembre, in occasione del match contro l’Almeria, saluteranno per l’ultima volta da calciatore il condottiero del Barça. “Ho deciso che è ora di chiudere questo cerchio” esordisce il difensore nel suo messaggio. “Ho sempre detto che dopo il Barça non ci saranno altre squadre, e sarà così”.

Piqué annuncia il ritiro dal calcio: il messaggio

Piqué ha proseguito il suo messaggio ai tifosi blaugrana: “Questo sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou. Molte persone parlano di me da settimane e fino ad ora non ho detto niente, ma ora voglio essere io a parlare di me. Come molti di voi, sono stato un giocatore del Barça per tutta la vita”.

Tra le frasi più belle del suo video di addio Piqué ha chiuso con: “Non volevo fare il calciatore, volevo giocare per il Barça“. Una frase che esprime già tutto l’amore dello spagnolo per il club catalano che ha difeso per ben 14 stagioni.