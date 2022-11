La Juve vuole una nuova stella🌟: scambio pazzesco con Rugani 😮

Bianconeri stuzzicati dalle gesta del centravanti turco in forze al Getafe, profilo da inserire nel reparto offensivo dietro operazione di scambio e conguaglio per la prossima stagione

Nonostante la consacrazione di Dusan Vlahovic come prima punta di peso e l’innesto di Arkadiusz Milik in qualità di supporto d’attacco, la Juventus ha mostrato in questo avvio di stagione qualche lacuna anche dal punto di vista realizzativo. Delle prime classificate in campionato, infatti, detiene il peggior record di reti segnate al pari dell’Atalanta (18), dietro alla sola Roma (16).

La situazione non soltanto fa acqua nel breve termine, considerato che la gestione Allegri non è ancora in grado di rilanciare le sorti della squadra, ma preoccupa la dirigenza bianconera anche a lungo termine. Per questo motivo, ai vertici del sodalizio piemontese si stanno valutando alcuni nomi da affiancare prossimamente ai già presenti attaccanti in rosa, nel tentativo di dare man forte dopo l’addio di Morata e i troppi chiaroscuri di Kean. Stando agli spagnoli di ‘fichajes.net’, la Juventus avrebbe individuato in Enes Unal il profilo perfetto.

Calciomercato Juve, Rugani il mezzo ideale per raggiungere Unal

Venticinquenne di origini turche, il centravanti ha trovato il suo spazio ideale tra le file del Getafe. Le sue imprese nel corso della passata stagione non sono passate inosservate agli occhi delle big d’Europa, tant’è che in molte aspettavano che il suo rendimento potesse essere confermato anche nella stagione attuale per avere l’alibi perfetto per piazzare il colpo sul mercato. Ed infatti le attese non sono state tradite: in 12 presenze (senza mai saltarne una) ha messo a segno 4 reti e fornito 2 assist ai compagni di squadra.

Oggi ai bianconeri piace da matti, ma il Getafe è pronto ad andare sugli scudi con una richiesta da almeno 30 milioni di euro. Per ovviare a questo problema e smorzare l’esborso economico, la dirigenza bianconera avrebbe in mente l’idea di proporre il cartellino di Davide Rugani in cambio di Unal, con relativo conguaglio per pareggiare i conti.