Allegri come Mourinho 😏, sotto attacco: “Sono limitati” 😮

La Juventus si qualifica all’Europa League nonostante la sconfitta casalinga contro il PSG: nuova sfida per Allegri, ancora un attacco

Massimiliano Allegri paragonato a Josè Mourinho, allenatore della Roma, da diversi anni alla guida della compagine giallorossa che vuole continuare l’avventura in Europa League. Dopo il successo della scorsa stagione con la Conference League, i capitolini intendono arrivare fino in fondo alla competizione internazionale che vedrà protagonista anche i bianconeri.

Con tre punti soltanto conquistati nel girone di Champions League, la Juventus si qualifica in Europa League. Così Massimiliano Allegri cercherà di recuperare i migliori calciatori in vista di gennaio per poi essere protagonisti in Europa a partire da febbraio. Così come Josè Mourinho, che alla guida della Roma, dovrà affrontare una sfida entusiasmante per continuare il loro percorso in Europa League.

Ai microfoni di Tv Play così Enrico Camelio, ha paragonato i due top allenatori: “Secondo me Mourinho è solamente un allenatore da PSG, da top club. Grandi giocatori, tanta qualità e poca tattica, nelle squadre in cui serve creare gioco si sa come è”. Poi ha aggiunto: “Avrebbe fatto come Allegri. I due sono limitati, dovrebbero produrre gioco e non ci riescono”. Un’altra critica mossa nei confronti dei due allenatori che hanno raggiunto tanti successi nella loro carriera da tecnico, ma il gioco del calcio è ormai evoluto con squadre che non speculano per raggiungere i migliori obiettivi. Così come “El Cholo” Simeone, che guarderà le Coppe europee da casa con la cocente eliminazione alla guida dell’Atletico Madrid dopo anni di assoluto dominio in Spagna e in Europa.

Juventus e Roma, una voglia di riscatto assoluta

Dopo il Mondiale, che si disputerà tra novembre e dicembre, i due top club d’Italia vorrebbero ripartire da zero per arrivare ai primi posti in classifica di Serie A. Infine, l’Europa League potrebbe essere una soluzione in ottica futura per nuovi traguardi importanti a livello internazionale. Allegri così come Mourinho cercheranno di essere all’altezza, ancora una volta, dopo una carriera di successi.