Capolavoro Juventus 🔥, scambio immediato per il big 🤝

Super occasione di mercato per la Juventus in vista della sessione invernale: il possibile scambio per il big

“Si è gestito bene, ha giocato a supporto della squadra. Avete visto, erano tutti così felici per lui. È una bella storia per tutto il gruppo”.

La lunga attesa al Chelsea di Denis Zakaria è stata ripagata con il gol al debutto, nella notte di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Il centrocampista di proprietà della Juventus non aveva ancora esordito con la maglia dei ‘Blues’, e nel post partita ha lanciato un messaggio a Potter: “Spero di avere più minuti, ma è l’allenatore a dover decidere. Ho sempre detto che quando avrei avuto la possibilità di giocare avrei mostrato quello che so fare. Volevo che entrasse, ho tirato più forte che potevo: sono felice e orgoglioso per questo gol”. Nelle scorse settimane il riscatto del Chelsea era già dato per sfumato, ma il gol all’esordio potrebbe cambiare gli scenari. Con una possibile mossa anche da parte della Juventus.

Calciomercato Juve, Zakaria pedina di scambio: tutti i dettagli

Zakaria potrebbe diventare un’importante carta per la Juventus per arrivare ad uno dei ‘Blues’ in bilico tra gennaio e giugno, Cristian Pulisic. Il fantasista americano è in uscita dal Chelsea e, con una rinegoziazione del cartellino di Zakaria, le due società potrebbero anche intavolare uno scambio già a gennaio. Un colpo immediato possibile anche grazie al passaporto comunitario di Pulisic, che non andrebbe ad occupare uno slot extra in casa Juve. Cherubini è alla finestra.