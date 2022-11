Scambio e cash per Kvaratskhelia: l’uragano travolge anche Juve e Milan

Il calciomercato di Milan e Juventus si intreccerà con il futuro di Khvicha Kvaratskhelia: lo scambio nel calciomercato estivo è clamoroso

Un inizio di stagione esaltante quello del Napoli di Luciano Spalletti. Dal vertice in Serie A allo straordinario cammino europeo che ha messo in riga anche il Liverpool di Jurgen Klopp. Gli azzurri si godono il grande momento: tra i protagonisti, inutile nasconderlo, c’è la grande sorpresa Khvicha Kvaratskhelia.

Il gioiello georgiano ha fatto ricredere gli scettici, chi lo conosceva poco, arrivando a segnare già 8 gol e firmare 10 assist vincenti nelle 17 apparizioni stagionali con il Napoli tra campionato e Champions League.

Juve-Milan ko: scambio con Ancelotti

Chi sembra aver perso la testa per Khvicha Kvaratskhelia è Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid è rimasto letteralmente folgorato dal prodigio che il Napoli ha prelevato solo pochi mesi fa, per 10 milioni di euro, dalla Dinamo Batumi. Un colpaccio del ds Giuntoli che, tuttavia, potrebbe già cambiare aria: la proposta che Florentino Perez ha in mente per il prossimo giugno può non lasciare scelta al club partenopeo. “Se continua così raggiungerà i 100 milioni”, ha parlato recentemente il suo agente. E quella cifra potrebbe essere avvicinata proprio dal Real Madrid che ha in mente un’offerta importantissima per convincere De Laurentiis a lasciar partire il suo talento.

Sul piatto un ricco conguaglio cash più il cartellino di Marco Asensio, ricercatissimo da Juventus e Milan ed in scadenza con le ‘Merengues’ il prossimo 30 giugno. Il Napoli si ritroverebbe già il sostituto del georgiano: l’esperienza internazionale di Asensio ed un’età ancora in linea col progetto partenopeo può davvero fare la differenza in tal senso. Il maiorchino, in Italia, è stato come detto accostato con forza prima alla Juventus e poi soprattutto al club di via Aldo Rossi.

Adesso, però, Ancelotti potrebbe anticipare sia i bianconeri che il Milan, portandolo sotto l’ombra del Vesuvio: il tutto per arrivare proprio a Kvaratskhelia.