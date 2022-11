HIGLIGHTS | Spettacolo, pali e parate: Udinese e Lecce dividono la posta in palio

Pari e patta tra Udinese e Lecce: un tempo per parte ed un pareggio che serve poco ad entrambe

La 13^ giornata del campionato di Serie A inizia con un pareggio tra Udinese e Lecce: i giallorossi restano a ridosso della zona retrocessione, recriminano i friulani.

Il Lecce parte bene e dopo appena due minuti va ad un passo dal vantaggio con Strefezza il cui tiro a giro, però, si infrange sul legno. L’Udinese reagisce con qualche spunto del solito Pereyra, ma al 33’ la squadra ospite sblocca il risultato con Colombo, bravissimo a sfruttare un traversone al bacio di Gallo dalla sinistra. I padroni di casa vanno vicini al pari con Pereyra e Walace, ma prima dell’intervallo il Lecce colpisce un altro legno con una botta fortissima di Gallo che si stampa sulla traversa.

La ripresa inizia con l’Udinese a caccia del pareggio e il gol arriva al 69’: Beto deve solo spingere in rete un pallone invitante servitogli dalla sinistra da parte di Success. Poi tanti cambi da ambo le parti e occasioni per cambiare la partita. Lecce anche sfortunato: si ferma Umtiti, al suo posto entra Dermaku che si infortuna a sua volta, lasciando i giallorossi in inferiorità numerica nel finale.

Udinese-Lecce: tabellino, classifica e highlights

UDINESE-LECCE 1-1

33’ Colombo, 69’ Beto

La classifica: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Roma 25, Lazio 24, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Bologna 13, Fiorentina 13, Empoli 11, Monza 10, Spezia 9, Lecce 9, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 5.