Scontro pesante, si ferma ancora: è l’ennesimo infortunio

Un nuovo infortunio per Samuel Umtiti: l’esperto difensore campione del mondo lascia il campo in anticipo

Si ferma nuovamente Samuel Umtiti: alla sua terza partita da titolare, l’ex Barcellona lascia il campo per un problema fisico durante il match con l’Udinese.

La sfortuna non abbandona Samuel Umtiti: il difensore francese, dopo aver saltato le partite con Bologna e Juventus, era tornato titolare al centro della difesa del Lecce in occasione della partita sul campo dell’Udinese.

Una buona prova quella offerta dal difensore classe ’93, ma purtroppo per lui e per i salentini terminata anzitempo: dopo meno di un’ora di gioco, il giocatore ex Barcellona è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco, lamentando un problema di natura muscolare.

Tegola Lecce, nuovo infortunio per Umtiti

Già frenato da un netto ritardo di condizione dopo il suo clamoroso arrivo al Lecce, Samuel Umtiti stava trovando spazio nella squadra di Marco Baroni, il quale lo aveva schierato dal primo minuto per il match della Dacia Arena.

Niente da fare però, al 57′ di gioco: rimasto a terra, il difensore si è prima accomodato a bordo campo (è stato anche ammonito per perdita di tempo dall’arbitro Fourneau) e poi è formalmente rientrato in campo per far spazio al subentrante Dermaku. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, i tifosi del Lecce sperano di rivedere l’ex Barcellona in campo a strettissimo giro.