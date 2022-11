Juve e Roma ci riprovano: Simeone lo manda via

Juventus e Roma pronte a duellare per il big che, con ogni probabilità, lascerà l’Atletico Madrid: la decisione di Simeone

È sotto gli occhi di tutti come la stagione dell’Atletico Madrid sia stata, fino a questo momento, al di sotto delle aspettative iniziali.

I ‘Colchoneros’ hanno già detto addio alla Champions League, finendo ultimi nel girone B della massima competizione europea per club. Adesso, però, in casa Atletico è già tempo di valutazioni.

Juve-Roma, il big se ne va: può arrivare in Italia

Da Simeone, che ormai da mesi è dato per partente, fino a quelli che saranno i numerosi cambiamenti all’attuale rosa a disposizione dell’allenatore argentino. Ed una delle possibili partenze può ingolosire Juventus e Roma che possono tornare alla carica per il big, in scadenza il 30 giugno 2025 con il club di Madrid. Si tratta di Josè Maria Gimenez, difensore centrale classe 1995 che sembrerebbe essere entrato nella lista delle cessioni per il prossimo giugno. Un profilo che la Serie A ha già provato a regalarsi in passato, con la Juventus in primissimo piano, ma senza successo.

Adesso, però, la situazione è mutata e durante la prossima estate qualcosa potrebbe accadere. Gimenez, che ha passaporto spagnolo, potrebbe dire addio per una cifra diversa dai 35-40 milioni che di solito venivano richiesti dalla dirigenza dell’Atletico: un forte sconto, in vista di giugno, è possibile. Le italiane rimangono dunque alla finestra in primissimo piano. Dalla Juventus, alla ricerca di una solidità difensiva che è spesso mancata quest’anno, alla Roma di Mourinho che segue con interesse il percorso del 27enne uruguagio, il passo è breve.

Gimenez sarà uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo: bianconeri e giallorossi pronti a darsi battaglia.