Fregato al Milan: “Colpo pazzesco” dell’Inter

Tra Inter e Milan non sono inconsueti acquisti e scambi, anche se squadre rivali e, sportivamente, acerrime nemiche.

Negli anni però ci sono state prove e riprove di quanti campioni abbiano vestito la maglia nerazzurra per poi indossare quella rossonera e viceversa. Sicuramente è un’abitudine che non si vede spesso, se andiamo a pensare anche alle romane, che dopo decenni hanno intavolato l’acquisto di Pedro e il conseguente passaggio dalla Roma alla Lazio.

Tancredi Palmeri: “Chala meglio di Brozovic”

Intervenuto ai microfoni di TV Play, trasmissione targata calciomercato.it, Tancredi Palmeri ha detto la sua su Hakan Chalanoglu, caso più che noto di “tradimento” sportivo intercorso tra Milan e Inter. Il giornalista ha commentato in diretta le prestazioni del turco, paragonandole a quelle con la maglia rossonera: “Capisco che ai milanisti roda, ma la verità dei fatti è che Calhanoglu è un colpaccio pazzesco. Paradossalmente adesso all’Inter conviene tenerlo fuori Brozovic per la prossima partita”. Queste le parole di Palmeri, che ha addirittura azzardato un Marcelo Brozovic in panchina nelle prossime partite dell’Inter.

