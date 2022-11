Assalto a Kvaratskhelia: che intreccio con la Juve

Le società iniziano a programmare il proprio mercato, non solo quello invernale ma anche quello estivo invista della prossima stagione.

Con lo stop dei campionati che arriverà a breve, le società posso pensare a programmare il calciomercato. Non solo per quanto riguarda la sessione invernale che prenderà il via a gennaio, ma anche per quanto riguarda quello estivo in vista della prossima stagione. Le società, infatti, vogliono provare ad imbastire qualche trattativa per il futuro, cercando calciatori in grado di aumentare sensibilmente le qualità della propria rosa.

Uno dei calciatori che è finito sui taccuini dei più grandi club europei, è sicuramente quello del classe 2001 Khvicha Kvaratskhelia. Il calciatore, autore di un avvio di stagione a dir poco strepitoso, ha attirato su di se l’attenzione dei più grandi club europei, pronti a presentare al club azzurro offerte faraoniche. Aurelio De Laurentiis difficilmente si priverà del proprio gioiello, a meno che non arrivino offerte veramente irrinunciabili.

Chelsea su Kvaratskhelia: Potter ci prova

Una delle squadre che ultimamente ha mostrato forte interesse per il georgiano è sicuramente il Chelsea, con il tecnico Potter che ne è rimasto completamente stregato. Proprio per questo motivo, i blues, stanno pensando di provare ad imbastire una trattativa con il Napoli, ovviamente per la prossima stagione. La squadra londinese, sarebbe pronta a recapitare agli azzurri un offerta con cash e contropartita tecnica. L’offerta che il Chelsea sarebbe pronto a presentare ai partenopei comprende Pulisic o Ziyech più soldi pur di strappare il 77 a Luciano Spalletti. Difficilmente il Napoli accetterà contropartite tecniche, ma il Chelsea è intenzionato a provarci lo stesso. La sensazione, è che chi vorrà provare a prendere il ragazzo dovrà presentarsi da De Laurentiis con un offerta solo cash e che sia davvero difficile da rifiutare. Il Chelsea è pronto a provarci, con il Napoli che cercherà di resistere alle offerte che si apprestano ad arrivare.