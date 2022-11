Non solo l’erede di Allegri: rivoluzione Juve e doppio ritorno

La Juventus potrebbe mettere in atto cambiamenti importanti nel prossimo futuro e valuta l’inserimento nel club di due vecchie conoscenze

È di nuovo tempo di scendere in campo. Assimilata la seconda sconfitta stagionale per mano del Paris Saint Germain, in casa Juventus ora c’è massima concentrazione in vista del Derby d’Italia contro l’Inter (in programma domani sera a partire dalle ore 20:45). Un match dal significato storico assai rilevante e incisivo, ma c’è di più ovviamente. Soprattutto per la ‘Vecchia Signora’, infatti, questa gara può rappresentare una vera e propria svolta, considerando ciò che rappresenta.

I segnali dati dalla squadra targata Massimiliano Allegri lo scorso mercoledì sono senza dubbio incoraggianti, con i bianconeri che – a detta di molti – hanno sfornato la miglior prestazione da agosto. La sensazione, però, è che l’equilibrio sia ancora precario. Questo perché la scossa di cui avrebbero bisogno i torinesi non è arrivata per adesso. In tal senso, la gara con gli acerrimi rivali nerazzurri potrebbe aiutare in maniera importante, ridando fiducia e compattezza al gruppo in caso di risultato positivo. Di certo, questa prima parte di annata resterebbe comunque altamente insufficiente. Di conseguenza, il patron Andrea Agnelli si vede costretto a riflettere profondamente in ottica futuro. E non sarebbe affatto da escludere drastici cambiamenti nei mesi a venire, anche per quanto concerne la dirigenza.

Juventus, si pensa al ritorno di Longoria: con lui anche Tudor

A questo proposito, attenzione al possibile doppio ritorno. Stando a quanto riferisce ‘Footmercato.net’, infatti, la Juventus starebbe concretamente pensando a Pablo Longoria. L’attuale presidente del Marsiglia è cresciuto professionalmente proprio in quel di Torino qualche anno fa, svolgendo l’incarico di scouting manager. L’eventuale nuovo ruolo sarebbe da stabilire: inoltre, Longoria potrebbe portare con sé Tudor, altra ‘vecchia’ conoscenza del mondo Juventus. La rivoluzione prende quota.