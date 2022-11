Niente rinnovo e arrivo a zero: il Milan beffa la Juve

I rossoneri potrebbero perdere uno dei centrocampisti più preziosi ma si giocherebbero la carta belga in uscita dalla Premier League a zero, niente da fare per la Juventus

Stefano Pioli non può fare a meno di quattro, cinque elementi della sua rosa. Tutti gli altri non sono certamente un contorno perché, come più volte ribadito, non c’è Milan senza l’unità che ha contraddistinto ogni individualità di questo gruppo in forte crescita. Ma quei quattro, cinque sono importanti anche perché valgono un tesoretto per la dirigenza rossonera.

Tra questi c’è senza ombra di dubbio Ismaila Bennacer: il centrocampista marocchino riempie gli spazi e contorna le sbavature come un artista, non accaso vale almeno 50 milioni per Maldini. Su di lui però c’è ancora pendente la questione rinnovo. Sebbene ci sia volontà ambo le parti di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile venendo incontro alle esigenze del calciatore, finché non ci sarà la firma apposta sul pezzo di carta sarà sempre timore di addio. E anche nel caso in cui il rinnovo dovesse arrivare, l’eventuale cessione rappresenterebbe un caso di plusvalenza incredibile se considerato che il Milan prenderebbe al suo posto uno come Youri Tielemans.

Calciomercato, Tielemans sulla strada del Milan

Il belga è ai ferri corti con il Leicester City, militante in Premier League, e non soltanto non discuterà di rinnovo ma è altamente probabile che lasci il sodalizio delle ‘Foxes’ a parametro zero a giugno del prossimo anno. In questo scenario la Juventus, altra pretendente al cartellino del calciatore, non avrebbe voce in capitolo perché nettamente svantaggiata sul piano economico dopo un’azione operata al millesimo di centesimo.