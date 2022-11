HIGHLIGHTS | Maldini illude lo Spezia: vola il Milan, gol e rosso per Giroud

Successo di misura del Milan di Stefano Pioli, che stende lo Spezia targato mister Gotti a San Siro: rete decisiva ed espulsione per Giroud

Parecchia sofferenza, sicuramente più di quanto si era previsto. Ma il Milan, alla fine, riesce a portarsi casa tre punti non poco significativi, perché non era affatto scontato che ciò accadesse, visto come si è messa la gara contro lo Spezia. Importante, poi, riscattare subito il bruciante ko subito per mano del Torino nello scorso turno di campionato.

Ad aprire le danze ci ha pensato Theo Hernandez, precisamente al 21esimo del primo tempo. Una rete che, però, è stata sì convalidata (e giustamente), ma al termine di un check col Var – per un possibile fuorigioco del terzino francese ex Real Madrid – durato ben cinque minuti. Nella ripresa (59′), Daniel Maldini (sotto gli occhi di papà Paolo) tira fuori dal cilindro una gioiello da vedere e rivedere, che consente ai liguri di agguantare il pareggio.

Serie A, Milan-Spezia 2-1: marcatori e classifica

Qualche minuto più tardi, Tonali risponde al suo ex compagno con una prodezza a giro dal limite dell’area, che si insacca all’incrocio all’incrocio dei pali. Ma l’arbitro Fabbri, dopo un controllo al Var, annulla la rete del centrocampista rossonero per un fallo precedente di Tomori su Nzola. Il raddoppio dei lombardi arriva comunque nel finale, grazie al solito Olivieri Giroud. L’attaccante francese esulta togliendosi la maglia e prende la seconda ammonizione, con conseguente espulsione. Dunque, sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Cremonese. A breve gli highlights di Milan-Spezia.

Milan-Spezia 2-1: 21′ Theo Hernandez (M), 59′ Maldini (S), 89′ Giruod (M)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 35, Milan* 29, Atalanta* 27, Roma 25, Lazio 24, Inter 24, Udinese* 23, Juventus 22, Torino 17, Salernitana* 17, Sassuolo* 15, Empoli* 14, Bologna 13, Fiorentina 13, Monza 10, Lecce* 9, Spezia* 9, Sampdoria 6, Cremonese* 6, Hellas Verona 5.