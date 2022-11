La Juve li vuole subito: doppio colpo nel 2023

Allegri conta di poter colmare i vuoti nella rosa con due operazioni distinte nella sessione invernale ed estiva del 2023, entrambe da valutare con i dirigenti spagnoli del Real Madrid

Son passate diverse settimane da quando il nome di Cuadrado è finito sul mercato, per via dei dubbi che la dirigenza della Juventus nutre sul futuro dell’esterno colombiano negli schemi di Allegri (o chi ne farà le veci) dopo annate di soddisfazioni e grandi successi in bianconero. Il club sembra dunque pronto per un ulteriore ricambio generazionale.

Il rinforzo utile alla corsia difensiva di destra, con De Sciglio out per infortunio fino almeno al prossimo gennaio considerando la sosta Mondiale di mezzo, dovrà però pervenire nelle mani del tecnico già nella prossima sessione invernale di mercato: il solo Danilo, infatti, non basta per fungere da tuttofare nel reparto arretrato. Il nome che più interessa è quello di Alvaro Odriozola, già vecchia conoscenza della Fiorentina e di proprietà del Real Madrid.

Calciomercato Juve, doppia pescata dal Real Madrid

Quanto alla sessione estiva, invece, Arrivabene conta di chiudere la trattativa con gli spagnoli anche per Lucas Vazquez. Il calciatore, vero e proprio mattatore della corsia destra potendo occupare ogni reparto utile, fungerebbe da sostituto dell’argentino Di Maria nel caso in cui non venisse onorata la possibilità di prolungamento del contratto.