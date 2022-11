Highlights | Osimhen ed Elmas stendono l’Atalanta: il Napoli è inarrestabile

Il Napoli supera anche l’Atalanta e conferma il primo posto in classifica: decisivi Osimhen ed Elmas

Il Napoli vince anche a Bergamo contro l’Atalanta conquistando 3 punti fondamentali al termine di una partita spettacolare.

A passare in vantaggio è l’Atalanta che si conquista un calcio di rigore, trasformato da Lookman. La Dea, però, riesce a mantenere il vantaggio per appena 4 minuti. Al minuto 23, infatti, il solito Victor Osimhen pareggia i conti con un’incornata che non lascia scampo a Musso. Poco dopo proprio il nigeriano supera di forza Demiral e serve Elmas che col sinistro buca ancora il portiere argentino e ribalta il risultato. Nonostante l’assenza di Kvaratskhelia, il Napoli non avverte nessuna difficoltà a trovare la via del gol e va al riposo in vantaggio.

Atalanta-Napoli 1-2: Osimhen ed Elmas fanno volare gli azzurri

Nella ripresa l’Atalanta tenta il tutto per tutto con Gasperini che manda dentro anche Zapata e Malinovskyi ma non basta per agguantare il pareggio. Nonostante gli attacchi della ‘Dea’, il Napoli tiene botta e sfiora anche il terzo gol con il Cholito Simeone. La squadra di Spalletti vince anche a Bergamo e manda un segnale fortissimo e inequivocabile al campionato. Il primo posto in classifica è ancora del club partenopeo.

ATALANTA-NAPOLI 1-2 (19′ Lookman R, 23′ Osimhen, 35′ Elmas)

A breve saranno disponibili gli highlights del match