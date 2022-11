Addio Chiesa e doppietta da urlo 🤯: la Juve li toglie a Mourinho 💥

Federico Chiesa potrebbe lasciare la Juventus e intraprendere una nuova esperienza: il club bianconero punta il proprio mirino in casa Roma

È una domenica davvero scoppiettante. In questi minuti si stanno affrontando Roma e Lazio, fra le mura infuocate dello Stadio Olimpico. Un match atteso da settimane, abbastanza significativo anche in termini di classifica. Ma non finisce qui, perché stasera sarà il turno di Juventus e Inter all’Allianz Stadium. Il Derby d’Italia è senza dubbio la sfida più importante del campionato di Serie A e, presumibilmente, ne vedremo delle belle pure stavolta.

La ‘Vecchia Signora’, però, non distoglie mai l’attenzione dai temi legati al fronte calciomercato. In tal senso, potrebbe divenire realtà un intreccio davvero niente male con i giallorossi targati José Mourinho. Entrando più nello specifico, non sarebbe da escludere totalmente la partenza di Federico Chiesa. L’esterno bianconero è appena rientrato, dopo dieci lunghi mesi dal suo terribile infortunio. Massimiliano Allegri potrà contare su di lui, soprattutto da gennaio in avanti. Ma è chiaro che, nei mesi a venire, bisognerà capire come l’ex Fiorentina tornerà a disposizione dal punto di vista psicofisico. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero decidere di optare per una separazione, a fronte magari di un’offerta sui 60-70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Zalewski più Zaniolo con i soldi di Chiesa

E con una simile somma di denaro nelle proprie casse societarie, la Juventus si fionderebbe su Nicola Zalewski e Nicolò Zaniolo, due pedine che piacciono da tempo ai torinesi. Una doppietta sontuosa, anche se difficilmente realizzabile allo stato attuale. Mourinho, infatti, non intende privarsi dei suoi gioielli e convincere i Friedkin è compito arduo. Ma le sorprese nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo.