Regalo sulla trequarti, via Saelemaekers: il Milan spinge per lo scambio

Il trequartista farebbe al caso del tecnico per il prosieguo della stagione, Maldini ha intenzione di proporre uno scambio ai viola per uno degli uomini in uscita

La vittoria rossonera ai danni di uno Spezia arrembante, trascinato dal gol dell’ex baby Maldini, riporta gli uomini di Pioli al secondo posto in classifica sfruttando la sconfitta dell’Atalanta.

Tra i grandi assenti c’è ancora Alexis Saelemaekers, ormai ai box da un mese in seguito alla lesione parziale del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero dell’esterno belga, come da referti medici diramati nelle passate settimane, sono piuttosto lunghi. Per questo motivo la dirigenza rossonera potrebbe seriamente pensare di lasciarlo andare già nella sessione di mercato di gennaio.

Calciomercato, Saelemaekers ai nastri di partenza: spunta Kouamé

Oltre alle voci sul profilo di Isaksen, esterno di proprietà del Midtjylland, Maldini starebbe seriamente pensando di intavolare una trattativa con la Fiorentina per il cartellino di Christian Kouamé, tuttofare d’attacco. Il calciatore, vecchia conoscenza delle giovanili dell’Inter, potrebbe ben funzionare nei dettami di Pioli in qualità di trequartista rifinitore, ma non va dimenticato che può essere facilmente utilizzato anche come ala o seconda punta per via delle buona tecnica di base e le doti da corridore.

In questo scenario, la Fiorentina sarebbe tuttavia chiamata a sborsare la differenza di valore tra i cartellini dei due calciatori invischiati nella trattativa di scambio. Quello di Saelemaekers, infatti, vale circa 10 milioni in più dell’altro.