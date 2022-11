Lascia il Liverpool e si porta il suo pupillo: Klopp fa tremare l’Inter

Non sono solo i calciatore che potrebbero salutare i rispettivi club alla fine della stagione, ma anche gli allenatori che non stanno ottenendo i risultati sperati.

Non ci sono solo i calciatori che potrebbero abbandonare il loro attuale club al termine della stagione ma anche gli allenatori, autori, al momento, di una prima parte di stagione a dir poco negativa. Questa brutta prima parte di stagione, infatti, sta portando i vari club a decidere se sia il caso di andare avanti oppure dirsi addio. Tra questi, c’è anche un grandissimo allenatore che sembra sempre più in bilico e destinato a salutare.

Stiamo parlando di Jurgen Klopp, che potrebbe dire addio ai reds al termine della stagione. Il tecnico tedesco, è autore di una pessima prima parte di stagione, che lo vede al nono posto in Premier League mentre, in Champions, si è qualificato arrivando secondo sotto il Napoli. Questi mesi negativi, hanno portato la dirigenza del club a riflettere seriamente sul suo futuro ad Anfield. In caso di addio, c’è una squadra che sembra interessata a prenderlo iniziando, così, un nuovo ciclo.

Klopp sempre più in bilico: il Barça ci pensa

Stando a quanto riporta il portale elnacional.cat, il club che sembra maggiormente interessato al tecnico del Liverpool è il Barcellona, che starebbe pensando di consegnargli la panchina in caso di addio di Xavi. Lo spagnolo, infatti, è sempre più in bilico con il Barça, con la dirigenza rimasta molto delusa per il mancato passaggio in Champions League. In caso di approdo al club blaugrana, klopp è già pronto a chiedere il primo regalo. Si tratta di Nicolò Barella, un pupillo del mister tedesco che lo ha già chiesto anche al Liverpool. L’Inter si priverà del proprio centrocampista solo di fronte ad offerte importanti e che comprendano solo cash, senza aggiunta di contropartita tecniche. Il futuro di Jurgen Klopp potrebbe essere in terra spagnola.