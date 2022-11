HIGHLIGHTS | Tre punti e sorpasso, il derby è della Lazio

La Lazio si aggiudica il derby della capitale. Un gol di Felipe Anderson regala tre punti preziosi alla squadra di Sarri

Reagisce la Lazio di Maurizio Sarri che – dopo i ko con Salernitana e Feyenoord – vince il derby grazie ad un gol di Felipe Anderson nel primo tempo.

Equilibrio e nervosismo nei primi trenta minuti di gioco all’Olimpico dove al 29’ Ibanez cambia la partita. Lo fa facendosi rubare palla da Pedro in area di rigore, con lo spagnolo bravo a servire Felipe Anderson per il più facile dei rigori in movimento.

Episodio che permette alla Lazio di sbloccare il risultato, ma che scuote anche la Roma, subito vicina al pareggio con Zaniolo la cui conclusione morbida e velenosa viene fermata dalla traversa. Nella ripresa poca Roma e Lazio anche vicina al raddoppio con Felipe Anderson che al 72′ impegna Rui Patricio sugli sviluppi di una ripartenza innescata da Cancellieri, ma l’estremo difensore giallorosso è bravo a rifugiarsi in calcio d’angolo.

Roma-Lazio: tabellino, classifica e highlights

ROMA-LAZIO 0-1

29’ Felipe Anderson

Classifica Serie A: Napoli 35, Milan 29, Lazio 27, Atalanta 27, Roma 25, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Salernitana 17, Torino 17, Fiorentina 16, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Lecce 9, Spezia 9, Cremonese 6, Sampdoria 6, Verona 5.

