Scenario pazzesco: addio Inter, scambio col Milan

L’Inter sacrifica uno dei suoi esterni che viene girato al Milan: l’intreccio di mercato tra le big di Serie A

L’Inter ha diversi giocatori in giro per l’Italia e per l’Europa che potrebbero rivelarsi risorse preziose per le casse nerazzurre.

Tra i vari giocatori in prestito per l’Italia ci sono i vari Agoumé, Sensi, Radu, Satriano e Lazaro. Tra questi spicca proprio Valentino Lazaro che attualmente veste la maglia del Torino. L’ex laterale austriaco ex Borussia Moenchengladbach e Benfica si sta mettendo in luce in Serie A con la maglia granata, anche se il Torino lo ha prelevato solo in prestito. La squadra guidata da Juric, però, si sta convincendo a riscattarlo dall’Inter che chiede circa 6 milioni di euro per lasciarlo andare a titolo definitivo. Lazaro può essere l’ago della bilancia per una mossa di mercato dei nerazzurri.

Inter, Lazaro pedina di scambio per Krunic

Lazaro sta trovando una buona continuità di rendimento con Juric che lo sta impiegando su entrambe le fasce. In questo momento l’esterno di proprietà dell’Inter può diventare una priorità di mercato di Urbano Cairo che, qualora lo riscattasse, potrebbe anche offrirlo al Milan.

Uno scenario di mercato suggestivo, in quanto il Toro riscatterebbe Lazaro per girarlo al Milan, in cambio di uno tra Saelemaekers e Krunic, come riportato da ‘interlive.it’. Uno scenario certamente interessante che rinforzerebbe notevolmente il centrocampo granata e che porterebbe anche una buona cifra nelle casse del club nerazzurro.