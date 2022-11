Milan, intreccio pazzesco: Kessie torna da avversario

Dopo l’addio in estate a parametro zero Franck Kessie potrebbe tornare da avversario del Milan tramite un intreccio pazzesco

A volte ritornano potrebbe essere il modo migliore per descrivere il possibile ritorno di Franck Kessie a Milano, questa volta però da avversario del Milan. Il centrocampista ivoriano in estate ha detto addio ai rossoneri andando via a parametro zero vista la scadenza del contratto che lo legava al club milanista. Per il suo futuro la scelta è ricaduta sul Barcellona.

In questa prima stagione con la maglia blaugrana Kessie ha giocato 13 partite, ma solo 5 da titolare tra Liga e Champions League. Sulle sue tracce sembrerebbe esserci un altro club che a gennaio potrebbe far partire l’assalto e l’intreccio per rivederlo a San Siro.

Il Milan ritrova Kessie: Tottenham sulle tracce del centrocampista

Il futuro di Franck Kessie potrebbe avere una svolta inaspettata. Infatti il centrocampista ex Milan continua a faticare a trovare spazio nel Barcellona, così a gennaio potrebbe diventare oggetto del desiderio di alcuni club. In particolare in Inghilterra potrebbe finire nel mirino di Antonio Conte.

Il tecnico italiano a gennaio potrebbe infatti provare a portarlo al Tottenham per rinforzare il proprio centrocampo. Qualora dovesse approdare negli ‘Spurs’ Kessie ritroverebbe anche il Milan, ma questa volta da avversario negli ottavi di Champions League.