L’Inter vende subito: arrivano 55 milioni

La strategia di Beppe Marotta è chiara: l’Inter venderà ed è pronta ad incassare una cifra importantissima già a gennaio

La sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus brucia, non è un mistero. L’Inter ha subito una battuta d’arresto decisamente inattesa, dopo quattro vittorie consecutive in Serie A che avevano riavvicinato la squadra di Simone Inzaghi ai vertici occupati da Napoli e Milan.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i piani di Beppe Marotta per il 2023 sono chiari. Servirà cedere chi non rientra più tra le priorità del tecnico piacentino, a partire già dalla sessione invernale di gennaio.

Non solo Correa: tre addii a gennaio

Ed in tal senso, anche per risanare i conti in rosso, sarebbero tre i giocatori che la dirigenza meneghina avrebbe già messo sulla lista delle partenze per le prime settimane dell’anno nuovo. Chi è ormai fuori dai piani nerazzurri è Joaquin Correa. L’ex Lazio, 28 anni, è sotto contratto fino al 2025 con l’Inter ma le sue prestazioni spesso insufficienti hanno convinto la dirigenza a cercare eventuali offerte da almeno 20 milioni di euro. L’argentino, dunque, è sul piede di partenza: insieme a lui, a gennaio, rischiano di dire addio altre due pedine. Rpberto Gagliardini ha accumulato solo 251′ in campo quest’anno e per evitare di perderlo a zero il prossimo 30 giugno, la società di Steven Zhang si accontenterebbe di 5-6 milioni di euro, lasciando spazio ad eventuali nuovi innesti a centrocampo.

Occhio, infine, a chi già in estate è stato ad un passo dall’addio al calcio italiano. Corteggiatissimo dal Bayer Leverkusen, adesso Robin Gosens può riavvicinarsi all’addio all’Inter. Il laterale tedesco viene valutato non meno di 30 milioni di euro dal club milanese che intende fare cassa, visto che Simone Inzaghi non è pienamente convinto e gli ha quasi sempre preferito Federico Dimarco sulla corsia mancina di difesa.

Una cifra complessiva che si aggirerebbe intorno ai 55 milioni di euro. Da Correa a Gagliardini passando, infine, per Gosens: l’Inter è pronta ad essere protagonista con almeno tre uscite nel prossimo mercato di gennaio.