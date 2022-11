Esonero dopo quattro partite 😮: “Non conosce nemmeno i nomi” 🤦‍♂️

Clamoroso scenario in Liga: il tecnico, appena arrivato, rischia l’esonero dopo sole quattro partite sulla panchina

Che fosse una situazione anomala, tutta da scoprire, con una certa dose di rischio, lo si sapeva. Forse nessuno si sarebbe però immaginato un ruolino che, dopo 4 partite, recita un pareggio e 3 sconfitte. Il tecnico, arrivato il 25 ottobre al posto del ‘santone’ locale che ha preso la via – e i soldi – della Premier, è iniziata come peggio non si poteva.

Stiamo parlando ovviamente della curiosa situazione del Villarreal, una squadra che, di punto in bianco, ha dovuto rinunciare al suo tecnico. Quello che l’aveva portata a vincere un’Europa League e a fare una semifinale di Champions, trasferitosi all’Aston Villa con un effetto immediato dal 1 novembre. Il ‘Sottomarino Giallo’, settimo in Liga con 18 punti in 11 gare al momento dell’addio di Unai Emery, si è allora affidata a Quique Setièn, uno che in carriera ha allenato anche il Barcellona. I risultati, nelle prime 4 gare, sono stati però disastrosi. Ma ad aggravare la situazione ci ha pensato ‘ElChiringuitoTV’, che ha lanciato un’indiscrezione tutta da scoprire-

Quique Setièn già in bilico: il retroscena

L’ultima rovinosa sconfitta casalinga in Liga contro il non irresistibile Maiorca ha aperto una seria riflessione in dirigenza. Anche perchè. come rivelato dalla TV esperta di mercato e retroscena della Liga, il 64enne tecnico del Villarreal sembra non conoscesse nemmeno i nomi di alcuni componenti del gruppo squadra. Difficile poter fare bene se si ha una siffatta, ma presunta – sottolineiamolo – scarsa conoscenza del materiale umano a disposizione.

Sempre secondo il portale iberico, sarebbe già stato pianificato un vertice per discutere del futuro del tecnico. A questo punto sono improbabili decisioni clamorose prima della sosta Mondiale, che dista solo 5 giorni. Ma alla ripresa delle operazioni, anzi magari già a dicembre, Setièn potrebbe essere sollevato dal suo incarco. Nel frattempo, beffa delle beffe per i tifosi del Villarreal, l’Aston Villa del compianto Emery si è tolto il lusso di battere 3-1 il Manchester United nell’ultima gara di Premier League...