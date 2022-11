Luis Enrique alla Juventus, offerta folle: c’è già il primo acquisto

Luis Enrique è concentrato ora per il Mondiale in Qatar alla guida della Nazionale spagnola, ma il suo profilo è nel mirino della Juventus

Massimiliano Allegri ha saputo così essere paziente collezionando risultati importanti a pochi giorni dalla sosta Mondiale. Così c’è la suggestione chiamata Luis Enrique, pronto a sbarcare nuovamente in Serie A dopo la sua avventura non troppo esaltante alla guida della Roma. L’attuale Ct della Spagna vuole arrivare fino in fondo alla massima competizione riservata alle Nazionali.

Come svelato dal portale spagnolo “Okdiario” la Juventus è pronto anche a convincere Luis Enrique con un super contratto: lo stesso presidente Agnelli gli potrebbe conferire anche ampi poteri per gli acquisti potenziando la sua rosa con uno stipendio intorno ai 10 milioni di euro. Il giornalista Eduardo Inda ha rivelato ai microfoni di El Chiringuito de Jugones le novità: “Su Luis Enrique c’è anche l’Atletico, ma lo hanno chiamato anche dalla Juventus e gli hanno offerto 10 milioni all’anno. Rubiales vuole che continui fino al 2024″.

Juventus, Luis Enrique pronto: c’è anche la suggestione Ferran

Novità possibili a partire da gennaio con il presidente Agnelli che vorrebbe convincere così Luis Enrique anticipando le altre big d’Europa. Anche l’Atletico Madrid ha pensato a lui per sostituire Simeone, che non sta attraversando un ottimo momento della sua carriera. Il club spagnolo è stato eliminato già dall’Europa non potendo così disputare nemmeno l’Europa League. In caso di arrivo di Luis Enrique, l’attuale Ct della Nazionale spagnola potrebbe così pensare anche al super colpo, Ferran Torres, attualmente in rosa al Barcellona, ma voglioso già di nuove esperienze con altri top club europei.

Novità importanti a partire dalla seconda parte di stagione con il profilo di Luis Enrique, che potrebbe fare al caso di numerosi club europei. Idee suggestive in casa bianconera per provare la svolta decisiva in ottica futura tornando ad essere protagonista anche in campo internazionale arrivando fino in fondo alla Champions League.