Juventus, Fagioli già superstar: entra nell’affare in Premier

Due partite, due gol pesanti per il giovane centrocampista piacentino. Ora per Allegri sarà difficile toglierlo

Fagioli ha preso il treno Juve in corsa e ora sarà difficile farlo scendere. Due partite, due gol: a Lecce decisivo per i tre punti finali, ma con l’Inter anche dato che con il raddoppio a cinque dal termine recupero escluso ha spento tutte le residue speranze di pareggio della squadra di Inzaghi.

Il ventunenne piacentino sta sfruttando appieno le chance di Allegri, arrivate va detto complici i tanti infortuni, su tutti quello di Paredes. E adesso sarà davvero complicato metterlo di nuovo in un angolo, anzi nei prossimi mesi Cherubini e soci dovranno probabilmente respingere l’assalto di qualche top club europeo. Ricordiamo che le potenzialità e il valore del classe 2001 sono già ben noti agli scout di mezza Europa, di chi insomma si occupa a tempo pieno di giovani, grandi talenti e calciomercato. Dove la società presieduta da Andrea Agnelli non ha smesso di inseguire Gabriel, difensore mancino dell’Arsenal di Arteta attualmente prima in Premier.

Calciomercato Juventus, operazione Gabriel: l’Arsenal può chiedere Fagioli

Il ventiquattrenne di San Paolo sembrava fosse il prescelto per il dopo Chiellini, poi il mirino e i soldi, una cinquantina in totale sono stati spostati tutti su Bremer e il brasiliano è rimasto a Londra. Oggi è ancor più uno dei pilastri dei ‘Gunners’, che infatti per il suo cartellino potrebbero chiedere non meno di 60-70 milioni di euro. Oppure qualcosa meno, sui 38-40, più provocatoriamente ma non troppo il cartellino del ‘gioiello’ bianconero, proprio lui Nicolò Fagioli.