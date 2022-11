Inter, altra tegola per Inzaghi: il comunicato UFFICIALE

L’Inter deve fare i conti con un altro infortunio: arriva il comunicato ufficiale in seguito agli esami strumentali

L’Inter deve subito voltare pagine e dimenticare la pesante sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus e prepararsi al turno infrasettimanale contro il Bologna a San Siro.

Una partita che vedrà il ritorno di Thiago Motta, giocatore dello storico triplete nerazzurro del 2010. L’Inter dista 11 punti dal primo posto occupato dal Napoli e in questo momento potrebbe risentirne soprattutto a livello mentale, nonostante l’accesso agli ottavi di Champions dove affronterà il Porto. Intanto per Simone Inzaghi arrivano notizie poco positive dall’infermeria. Escluso il recupero di Brozovic, che col Bologna sarà regolarmente convocato, i nerazzurri devono ancora fare a meno di Romelu Lukaku ma non solo.

Inter, il comunicato su Darmian

Nella giornata di oggi l’Inter ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Matteo Darmian che oggi si è sottoposto ai consueti esami strumentali dopo il risentimento muscolare riportato in allenamento. Di seguito il comunicato del club nerazzurro:

“Matteo Darmian si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali dopo un risentimento muscolare riscontrato in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane”.