Il Real fa sul serio: le big di Serie A ora tremano

Con i campionato che stanno per fermarsi lasciando spazio al mondiale, le società possono iniziare a programmare il mercato per il presente e per il futuro.

I campionati sono pronti a fermarsi per lasciare spazio ai mondiali in Qatar, dando modo ai dirigenti dei club di iniziare a programmare il mercato per il presente e, sopratutto, per il futuro. Sono molti i top club europei che sono alla ricerca di calciatori di qualità in grado di migliorare le rispettive rose. Uno dei più grandi club europei, si è già messo in movimento per cercare di programmare il futuro.

Stiamo parlando del Real Madrid, che non si sta limitando soltanto a pensare al mercato invernale anzi, sta programmando direttamente il mercato del futuro. Proprio in questo senso, il tecnico dei blancos Carlo Ancelotti sembra avere le idee chiare sui calciatore da portare a Madrid, mettendo un pò in apprensione due top club del nostro campionato.

Il Real guarda in Italia: Leao e Osimhen per il futuro

I calciatori che il tecnico italiano ha chiesto al presidente Florentino Perez sono Victor Osimhen e Rafael Leao. Stando a quanto riporta il quotidiano inglese Daily Mail, Ancelotti li ha inseriti in cima alla lista dei desideri per ringiovanire e rinforzare il reparto offensivo. Leao ha il contratto in scadenza nel 2024 e, in caso la situazione legata al rinnovo non dovesse cambiare, il Milan potrebbe pensare di cederlo per non rischiare di perderlo a zero. Il Real, però, punta anche Osimhen per rinforzare l’attacco, con De Laurentiis che se ne priverà soltanto di fronte ad offerte importanti. Insomma, il Real sembra aver puntato gli occhi sui top player del nostro campionato, e nei prossimi mesi cercherà di capire se ci sono i margini per portarli entrambi a Madrid. Milan e Napoli sono avvisate, Ancelotti ha tutta l’intenzione di portarli alla propria corte.