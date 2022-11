😮 Inzaghi si tuffa sul bomber: super colpo in Serie A 👀

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere gli occhi su Ademola Lookman, stella dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, fra pochi minuti al Meazza, sfiderà il Bologna di Thiago Motta in occasione della 14esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, reduci dalla sconfitta esterna in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, sono tornati nel baratro della crisi di risultati dopo un mese di ottobre esaltante e devono immediatamente ripartire se vogliono continuare ad avere delle speranze scudetto, considerando anche la corsa, frenetica e apparentemente inarrestabile, del Napoli di Luciano Spalletti. Oggi per l’Inter di Inzaghi arriva il Bologna e l’ex allenatore della Lazio dovrà ancora fare a meno di Romelu Lukaku, centravanti belga arrivato nell’ultima estate di calciomercato. Il giocatore di proprietà del Chelsea non è riuscito a trovare continuità a causa di una serie di infortuni decisamente preoccupante e l’Inter, in vista della prossima estate, starebbe pensando a nuovi profili per il reparto offensivo, magari anche con altre caratteristiche. Le ultimissime notizie di calciomercato sull’Inter di Simone Inzaghi e tutte le novità sulle trattative

Calciomercato Inter, nuovo nome in Serie A per l’attacco

L’Inter di Simone Inzaghi, che domenica verrà ospitata dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, potrebbe pescare un profilo proprio dagli orobici per la prossima estate di calciomercato. La Beneamata avrebbe infatti messo gli occhi su Ademola Lookman, astro nascente della Dea e sicuramente uno dei giocatori attualmente più in forma del campionato italiano di Serie A. Reduce da un’esperienza anche in Germania, Lookman avrebbe tutte le caratteristiche per rivoluzionare il reparto offensivo dell’Inter e la sua valutazione, almeno per il momento, si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro, ma potrebbe salire se la caratura delle prestazioni dovesse aumentare ancora col passare delle gare.